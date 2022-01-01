Unternehmensverzeichnis
Shopee Gehälter

Shopees Gehaltsbereich reicht von $13,594 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Geschäftsentwicklung am unteren Ende bis $231,746 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Shopee. Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend-Softwareentwickler

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Dateningenieur

Produktions-Softwareentwickler

Site Reliability Engineer

KI-Ingenieur

Produktmanager
Median $74.9K
Datenanalyst
Median $57K

Business-Analyst
Median $75.8K
Geschäftsentwicklung
Median $13.6K
Datenwissenschaftler
Median $91.2K
Produktdesigner
Median $49.1K
Technischer Programmmanager
Median $74.8K

Technischer Projekt-Manager

Personalwesen
Median $54.8K
Finanzanalyst
Median $60K
Marketing
Median $44.5K
Projektmanager
Median $38.7K
Personalvermittler
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Buchhalter
$49.8K
Geschäftsabläufe
$46.9K
Manager für Geschäftsabläufe
$44.7K
Geologieingenieur
$174K
Grafikdesigner
$71.2K
Informationstechnologe (IT)
$44.2K
Recht
$98K
Vertrieb
$41.3K
Software-Engineering-Manager
$225K
UX-Forscher
$102K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Shopee unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Shopee ist Software-Ingenieur at the Senior Expert Software Engineer level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $231,746. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Shopee beträgt $70,340.

