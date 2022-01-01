Shopee Gehälter

Shopees Gehaltsbereich reicht von $13,594 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Geschäftsentwicklung am unteren Ende bis $231,746 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Shopee . Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025