ShopBack
ShopBack Gehälter

ShopBacks Gehaltsbereich reicht von $15,900 Gesamtvergütung pro Jahr für einen UX-Forscher am unteren Ende bis $388,746 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ShopBack. Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $54.4K
Produktmanager
Median $120K
Business-Analyst
$44.3K

Geschäftsentwicklung
$50.7K
Marketing
$49K
Produktdesigner
$74.4K
Software-Engineering-Manager
$389K
UX-Forscher
$15.9K
Vesting-Zeitplan

5%

JAHR 1

25%

JAHR 2

70%

JAHR 3

Bei ShopBack unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 5% werden unverfallbar im 1st-JAHR (5.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 70% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (70.00% jährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei ShopBack ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $388,746. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ShopBack beträgt $52,503.

