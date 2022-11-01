ShopBack Gehälter

ShopBacks Gehaltsbereich reicht von $15,900 Gesamtvergütung pro Jahr für einen UX-Forscher am unteren Ende bis $388,746 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ShopBack . Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025