Shoals Technologies Group
Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in United States bei Shoals Technologies Group reicht von $103K bis $140K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Shoals Technologies Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$110K - $133K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$103K$110K$133K$140K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Shoals Technologies Group?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Software-Ingenieur at Shoals Technologies Group in United States sits at a yearly total compensation of $140,360. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shoals Technologies Group for the Software-Ingenieur role in United States is $102,850.

Weitere Ressourcen