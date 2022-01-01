Unternehmensverzeichnis
Shipt Gehälter

Shipts Gehaltsbereich reicht von $41,078 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $362,875 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Shipt. Zuletzt aktualisiert: 9/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Produktmanager
Median $147K

Produktdesigner
Median $110K

UX-Designer

Software-Engineering-Manager
Median $195K
Buchhalter
$128K
Business-Analyst
$76.9K
Kundenservice
$41.1K
Informationstechnologe (IT)
Median $88.2K
Produktdesign-Manager
$201K
Programmmanager
$167K
Cybersicherheitsanalyst
Median $170K
Lösungsarchitekt
$99.1K
Technischer Programmmanager
$121K
UX-Forscher
$162K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Shipt ist Datenwissenschaftler at the L5 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $362,875. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Shipt beträgt $152,898.

