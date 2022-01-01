Shipsy Gehälter

Shipsys Gehaltsbereich reicht von $16,858 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $24,178 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Shipsy . Zuletzt aktualisiert: 9/18/2025