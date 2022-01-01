Unternehmensverzeichnis
Shipsy
Shipsy Gehälter

Shipsys Gehaltsbereich reicht von $16,858 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $24,178 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Shipsy. Zuletzt aktualisiert: 9/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $24.2K
Kundenservice
$16.9K
Produktmanager
$22.2K

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Shipsy ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $24,178. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Shipsy beträgt $22,163.

