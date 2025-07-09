Shiprocket Gehälter

Shiprockets Gehaltsbereich reicht von $6,676 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $65,083 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Shiprocket . Zuletzt aktualisiert: 9/18/2025