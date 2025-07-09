Unternehmensverzeichnis
Shiprocket
Shiprocket Gehälter

Shiprockets Gehaltsbereich reicht von $6,676 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $65,083 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Shiprocket. Zuletzt aktualisiert: 9/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $21K

Backend-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $29.9K
Personalwesen
$45.5K

Produktdesigner
$6.7K
Software-Engineering-Manager
$65.1K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Shiprocket ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $65,083. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Shiprocket beträgt $29,859.

