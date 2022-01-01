Shippo Gehälter

Shippos Gehaltsbereich reicht von $94,525 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $326,360 für einen Geschäftsabläufe am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Shippo. Zuletzt aktualisiert: 9/18/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Shippo unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.