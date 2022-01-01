Unternehmensverzeichnis
Shippo Gehälter

Shippos Gehaltsbereich reicht von $94,525 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $326,360 für einen Geschäftsabläufe am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Shippo. Zuletzt aktualisiert: 9/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $180K

Backend-Softwareentwickler

Software-Engineering-Manager
Median $220K
Geschäftsabläufe
$326K

Manager für Geschäftsabläufe
$198K
Recht
$171K
Produktdesigner
$196K
Produktmanager
$196K
Personalvermittler
$94.5K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Shippo unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Shippo ist Geschäftsabläufe at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $326,360. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Shippo beträgt $196,015.

