Unternehmensverzeichnis
Shipamax
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Top-Einblicke
  • Teilen Sie etwas Einzigartiges über Shipamax mit, das für andere hilfreich sein könnte (z.B. Interview-Tipps, Teamwahl, einzigartige Unternehmenskultur, etc).
    • Über uns

    Shipamax provides AI-powered data entry software for the shipping and logistics industry, enabling freight forwarders and logistics companies to automate data entry and save time and money.

    shipamax.com
    Website
    2016
    Gründungsjahr
    20
    Anzahl Mitarbeiter
    $1M-$10M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

    Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

    Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

    Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

    Empfohlene Stellenangebote

      Keine empfohlenen Stellenangebote für Shipamax gefunden

    Ähnliche Unternehmen

    • Microsoft
    • Amazon
    • Roblox
    • Coinbase
    • DoorDash
    • Alle Unternehmen anzeigen ➜

    Weitere Ressourcen