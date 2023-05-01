ShiftKey Gehälter

ShiftKeys Gehaltsbereich reicht von $73,975 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Cybersecurity Analyst am unteren Ende bis $176,000 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ShiftKey . Zuletzt aktualisiert: 10/25/2025