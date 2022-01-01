Unternehmensverzeichnis
Shield AI
Shield AI Gehälter

Shield AIs Gehaltsbereich reicht von $100,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Hardware-Ingenieur am unteren Ende bis $391,950 für einen Manager für Geschäftsabläufe am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Shield AI. Zuletzt aktualisiert: 10/14/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Hardware-Ingenieur
Median $100K
Software-Engineering-Manager
Median $289K

Luft- und Raumfahrtingenieur
$166K
Manager für Geschäftsabläufe
$392K
Geschäftsentwicklung
$130K
Datenwissenschaftler
$382K
Maschinenbauingenieur
$105K
Produktmanager
$182K
Personalvermittler
$161K
Technischer Programmmanager
$182K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Shield AI unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Shield AI ist Manager für Geschäftsabläufe at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $391,950. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Shield AI beträgt $165,408.

