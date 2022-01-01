Shield AI Gehälter

Shield AIs Gehaltsbereich reicht von $100,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Hardware-Ingenieur am unteren Ende bis $391,950 für einen Manager für Geschäftsabläufe am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Shield AI . Zuletzt aktualisiert: 10/14/2025