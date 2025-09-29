Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei ServiceTitan reicht von $247K pro year für Senior Software Engineer I bis $200K pro year für Senior Software Engineer II. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $226K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ServiceTitans Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer I
$247K
$176K
$45.3K
$25.7K
Senior Software Engineer II
$200K
$167K
$15K
$17.5K
Senior Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei ServiceTitan unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
