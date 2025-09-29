Unternehmensverzeichnis
ServiceTitan
ServiceTitan Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei ServiceTitan reicht von $247K pro year für Senior Software Engineer I bis $200K pro year für Senior Software Engineer II. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $226K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ServiceTitans Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer
(Einstiegslevel)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer I
$247K
$176K
$45.3K
$25.7K
Senior Software Engineer II
$200K
$167K
$15K
$17.5K
Senior Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei ServiceTitan unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei ServiceTitan in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $292,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ServiceTitan für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $224,000.

Weitere Ressourcen