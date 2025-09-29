Unternehmensverzeichnis
ServiceTitan
Die Produktmanager-Vergütung in United States bei ServiceTitan beträgt $182K pro year für Product Manager. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $194K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ServiceTitans Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Product Manager
$182K
$175K
$0
$6.9K
Senior Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Anzeigen 3 Weitere Stufen
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei ServiceTitan unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei ServiceTitan in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $226,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ServiceTitan für die Position Produktmanager in United States beträgt $187,000.

Weitere Ressourcen