Die durchschnittliche Business-Analyst-Gesamtvergütung in United States bei ServiceTitan reicht von $118K bis $161K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ServiceTitans Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$127K - $151K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$118K$127K$151K$161K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei ServiceTitan unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Business-Analyst u ServiceTitan in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $161,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ServiceTitan za ulogu Business-Analyst in United States je $117,600.

Weitere Ressourcen