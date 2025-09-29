Unternehmensverzeichnis
ServiceNow
ServiceNow Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei ServiceNow reicht von $155K pro year für IC1 bis $478K pro year für IC6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $205K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ServiceNows Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
IC1
Associate Engineer(Einstiegslevel)
$155K
$127K
$16.4K
$11K
IC2
Engineer
$183K
$139K
$33.5K
$10.4K
IC3
Senior Engineer
$221K
$161K
$52.1K
$7.9K
IC4
Staff Engineer
$290K
$195K
$72.6K
$22.9K
$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen.

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei ServiceNow unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Enthaltene Titel

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Systemingenieur

Forschungswissenschaftler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei ServiceNow in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $477,904. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ServiceNow für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $203,500.

