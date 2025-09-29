Unternehmensverzeichnis
Die durchschnittliche Sales Enablement-Gesamtvergütung in United States bei ServiceNow reicht von $249K bis $348K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ServiceNows Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$270K - $327K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$249K$270K$327K$348K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei ServiceNow unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Nejlépe placený platový balíček pro pozici jobFamilies.Sales Enablement ve společnosti ServiceNow in United States představuje roční celkovou odměnu $348,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ServiceNow pro pozici jobFamilies.Sales Enablement in United States je $249,000.

