Die Vertrieb-Vergütung in United States bei ServiceNow reicht von $96.5K pro year für IC1 bis $286K pro year für IC6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $188K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ServiceNows Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
IC1
$83K
$67K
$0
$16K
IC2
$100K
$100K
$0
$0
IC3
$162K
$142K
$12K
$8.5K
IC4
$151K
$128K
$15.2K
$8.6K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei ServiceNow unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
