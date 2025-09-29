Unternehmensverzeichnis
ServiceNow
ServiceNow Programmmanager Gehälter

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ServiceNows Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹5.13M - ₹6.08M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹4.52M₹5.13M₹6.08M₹6.42M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

₹13.95M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei ServiceNow unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Programmmanager hos ServiceNow in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹6,415,809. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ServiceNow for Programmmanager rollen in India er ₹4,518,961.

Weitere Ressourcen