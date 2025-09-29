Unternehmensverzeichnis
ServiceNow
ServiceNow Business-Analyst Gehälter

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ServiceNows Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹2.77M - ₹3.16M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹2.45M₹2.77M₹3.16M₹3.48M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

₹13.95M

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei ServiceNow unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

The highest paying salary package reported for a Business-Analyst at ServiceNow in India sits at a yearly total compensation of ₹3,479,826. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Business-Analyst role in India is ₹2,447,674.

Weitere Ressourcen