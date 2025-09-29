Unternehmensverzeichnis
Service Management Group
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Produktmanager

  • Alle Produktmanager-Gehälter

Service Management Group Produktmanager Gehälter

Die durchschnittliche Produktmanager-Gesamtvergütung in Switzerland bei Service Management Group reicht von CHF 140K bis CHF 204K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Service Management Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CHF 159K - CHF 185K
Switzerland
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CHF 140KCHF 159KCHF 185KCHF 204K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 2 weitere Produktmanager Einträges bei Service Management Group um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

CHF 160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.


Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Service Management Group?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Produktmanager Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Service Management Group in Switzerland liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CHF 203,546. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Service Management Group für die Position Produktmanager in Switzerland beträgt CHF 140,258.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Service Management Group gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Intuit
  • SoFi
  • Uber
  • PayPal
  • Amazon
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen