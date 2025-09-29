Unternehmensverzeichnis
Das mittlere Lösungsarchitekt-Vergütungspaket in Australia bei Servian beläuft sich auf A$156K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Servians Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Median-Paket
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Gesamt pro Jahr
A$156K
Stufe
L3
Grundgehalt
A$156K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
11 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Servian?

A$249K

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Servian in Australia liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von A$220,929. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Servian für die Position Lösungsarchitekt in Australia beträgt A$155,700.

