Sequoia
Sequoia Personalwesen Gehälter

Das mittlere Personalwesen-Vergütungspaket in United States bei Sequoia beläuft sich auf $235K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Sequoias Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Median-Paket
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Gesamt pro Jahr
$235K
Stufe
Senior
Grundgehalt
$198K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$37K
Jahre im Unternehmen
5 Jahre
Jahre Erfahrung
12 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Sequoia?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Beitragen

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalwesen bei Sequoia in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $302,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Sequoia für die Position Personalwesen in United States beträgt $235,000.

