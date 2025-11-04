Unternehmensverzeichnis
Sendbird
Sendbird Informationstechnologe (IT) Gehälter

Die durchschnittliche Informationstechnologe (IT)-Gesamtvergütung bei Sendbird reicht von ₩41.81M bis ₩57.06M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Sendbirds Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Sendbird unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Informationstechnologe (IT) bei Sendbird liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₩57,063,840. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Sendbird für die Position Informationstechnologe (IT) beträgt ₩41,814,021.

