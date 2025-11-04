Sendbird Informationstechnologe (IT) Gehälter

Die durchschnittliche Informationstechnologe (IT)-Gesamtvergütung bei Sendbird reicht von ₩41.81M bis ₩57.06M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Sendbirds Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung ₩44.77M - ₩54.11M Korea, South Übliche Spanne Mögliche Spanne ₩41.81M ₩44.77M ₩54.11M ₩57.06M Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Sendbird unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Sendbird ?

