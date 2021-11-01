Unternehmensverzeichnis
Sempra
Sempra Gehälter

Sempras Gehaltsbereich reicht von $87,636 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $223,875 für einen Maschinenbauingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Sempra. Zuletzt aktualisiert: 10/25/2025

Buchhalter
$135K
Business-Analyst
$119K
Datenanalyst
$87.6K

Elektroingenieur
$108K
Maschinenbauingenieur
$224K
Projektmanager
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Software-Ingenieur
$124K
Technischer Programmmanager
$181K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Sempra ist Maschinenbauingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $223,875. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Sempra beträgt $123,970.

