Semgrep Gehälter

Semgreps Gehaltsbereich reicht von $120,600 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Cybersecurity Analyst am unteren Ende bis $180,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Semgrep. Zuletzt aktualisiert: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software-Ingenieur
Median $180K
Personalvermittler
$163K
Cybersecurity Analyst
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Die bestbezahlte Position bei Semgrep ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $180,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Semgrep beträgt $163,072.

