Semgrep Gehälter

Semgreps Gehaltsbereich reicht von $120,600 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Cybersecurity Analyst am unteren Ende bis $180,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Semgrep . Zuletzt aktualisiert: 10/25/2025