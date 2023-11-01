Selina Gehälter

Selinas Gehaltsbereich reicht von $16,318 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $149,250 für einen Marketing am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Selina . Zuletzt aktualisiert: 10/25/2025