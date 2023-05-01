Self Gehälter

Selfs Gehaltsbereich reicht von $8,437 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $752,555 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Self . Zuletzt aktualisiert: 10/25/2025