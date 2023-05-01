Unternehmensverzeichnis
Self Gehälter

Selfs Gehaltsbereich reicht von $8,437 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $752,555 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Self. Zuletzt aktualisiert: 10/25/2025

Software-Ingenieur
Median $120K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Buchhalter
$9.4K
Verwaltungsassistent
$103K

Geschäftsabläufe
$201K
Datenanalyst
$8.4K
Hardware-Ingenieur
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Unternehmensberater
$71.4K
Marketing
$106K
Produktdesigner
$100K
Produktmanager
$753K
Projektmanager
$131K
Vertrieb
$23.2K
Technischer Programmmanager
$249K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Self ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $752,555. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Self beträgt $104,849.

