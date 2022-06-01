Unternehmensverzeichnis
SEI
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

SEI Gehälter

SEIs Gehaltsbereich reicht von $65,097 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Finanzanalyst am unteren Ende bis $194,025 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von SEI. Zuletzt aktualisiert: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Buchhalter
$65.1K
Datenwissenschaftler
$194K
Finanzanalyst
$65.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Information Technologist (IT)
$175K
Unternehmensberater
$149K
Produktmanager
$112K
Software-Ingenieur
$154K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei SEI ist Datenwissenschaftler at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $194,025. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei SEI beträgt $149,250.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für SEI gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Bain
  • Liberty Mutual
  • SAS Software
  • Expedition Tech
  • Apptio
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen