Segantii Capital Management
Segantii Capital Management Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in United States bei Segantii Capital Management reicht von $208K bis $295K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Segantii Capital Managements Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$235K - $268K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$208K$235K$268K$295K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Segantii Capital Management?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Segantii Capital Management in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $295,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Segantii Capital Management für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $207,500.

