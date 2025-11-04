Segantii Capital Management Finanzanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Finanzanalyst-Gesamtvergütung in Hong Kong (SAR) bei Segantii Capital Management reicht von HK$3.26M bis HK$4.46M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Segantii Capital Managements Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung HK$3.53M - HK$4.19M Hong Kong (SAR) Übliche Spanne Mögliche Spanne HK$3.26M HK$3.53M HK$4.19M HK$4.46M Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Finanzanalyst Einträges bei Segantii Capital Management um freizuschalten! Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community! 💰 Alle anzeigen Gehälter 💪 Beitragen Dein Gehalt

+ HK$450K + HK$691K + HK$155K + HK$272K + HK$171K Don't get lowballed

Beitragen

Wie ist der Vesting-Plan bei Segantii Capital Management ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Finanzanalyst Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.