Segantii Capital Management Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in Hong Kong (SAR) bei Segantii Capital Management reicht von HK$41.7K bis HK$57.1K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Segantii Capital Managements Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung HK$45.2K - HK$53.7K Hong Kong (SAR) Übliche Spanne Mögliche Spanne HK$41.7K HK$45.2K HK$53.7K HK$57.1K Übliche Spanne Mögliche Spanne

+ HK$450K + HK$691K + HK$155K + HK$272K + HK$171K

Wie ist der Vesting-Plan bei Segantii Capital Management ?

