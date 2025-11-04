Unternehmensverzeichnis
Seeloz
Seeloz Datenwissenschaftler Gehälter

Das mittlere Datenwissenschaftler-Vergütungspaket in United States bei Seeloz beläuft sich auf $140K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Seelozs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Median-Paket
company icon
Seeloz
Senior Data Scientist
Austin, TX
Gesamt pro Jahr
$140K
Stufe
-
Grundgehalt
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
4 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Seeloz?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Seeloz in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $155,250. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Seeloz für die Position Datenwissenschaftler in United States beträgt $140,000.

Weitere Ressourcen