Secureworks
Secureworks Produktdesigner Gehälter

Das mittlere Produktdesigner-Vergütungspaket in United States bei Secureworks beläuft sich auf $210K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Secureworkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/4/2025

Median-Paket
company icon
Secureworks
User Interface Senior Principal Engineer
Atlanta, GA
Gesamt pro Jahr
$210K
Stufe
Senior Principal
Grundgehalt
$185K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25K
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
20 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Secureworks?
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei Secureworks in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $222,750. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Secureworks für die Position Produktdesigner in United States beträgt $210,000.

