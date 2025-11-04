Unternehmensverzeichnis
SecureKey Technologies
SecureKey Technologies Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in Canada bei SecureKey Technologies reicht von CA$162K bis CA$226K pro year.

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CA$176K - CA$213K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CA$162KCA$176KCA$213KCA$226K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei SecureKey Technologies?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei SecureKey Technologies in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$226,386. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei SecureKey Technologies für die Position Software-Ingenieur in Canada beträgt CA$161,983.

