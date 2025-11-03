Die durchschnittliche Programmmanager-Gesamtvergütung in United States bei Second Harvest of Silicon Valley reicht von $68.1K bis $98.8K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Second Harvest of Silicon Valleys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!