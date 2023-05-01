Unternehmensverzeichnis
SCORE
SCORE Gehälter

SCOREs Gehaltsbereich reicht von $60,992 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $187,926 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von SCORE. Zuletzt aktualisiert: 9/2/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $122K
Datenwissenschaftler
$146K
Produktdesigner
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produktmanager
$183K
Software-Engineering-Manager
$188K
