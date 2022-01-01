Scholastic Gehälter

Unternehmensverzeichnis
Scholastics Gehaltsbereich reicht von $88,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Unternehmensanalyst am unteren Ende bis $155,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Scholastic. Zuletzt aktualisiert: 11/15/2025

Software-Ingenieur
Median $155K
Unternehmensanalyst
Median $88K
Produktdesigner
$126K

Produktmanager
$89.2K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Scholastic ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $155,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Scholastic beträgt $107,413.

