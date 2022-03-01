Schindler Elevator Gehälter

Schindler Elevators Gehaltsbereich reicht von $85,425 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $156,800 für einen Projektmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Schindler Elevator . Zuletzt aktualisiert: 11/15/2025