Unternehmensverzeichnis
Schibsted
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • Greater Oslo Region

Schibsted Software-Ingenieur Gehälter in Greater Oslo Region

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Greater Oslo Region bei Schibsted beläuft sich auf NOK 782K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Schibsteds Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Median-Paket
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Gesamt pro Jahr
NOK 782K
Stufe
Senior
Grundgehalt
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
7 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Schibsted?

NOK 1.62M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Praktikumsgehälter

Beitragen

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Schibsted in Greater Oslo Region liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von NOK 913,744. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Schibsted für die Position Software-Ingenieur in Greater Oslo Region beträgt NOK 782,078.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Schibsted gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Curriculum Associates
  • carwow
  • Cengage EMEA
  • Ingram Content Group
  • Oak Street Health
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen