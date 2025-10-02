Unternehmensverzeichnis
Scale AI
Scale AI Geschäftsabläufe Gehälter in San Francisco Bay Area

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Scale AIs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$172K - $200K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$152K$172K$200K$220K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Scale AI unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Geschäftsabläufe bei Scale AI in San Francisco Bay Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $220,150. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Scale AI für die Position Geschäftsabläufe in San Francisco Bay Area beträgt $151,700.

