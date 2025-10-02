Unternehmensverzeichnis
Scalable Capital
Scalable Capital Software-Ingenieur Gehälter in Munich Metro Region

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Munich Metro Region bei Scalable Capital beläuft sich auf €74.7K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Scalable Capitals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Median-Paket
Scalable Capital
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Gesamt pro Jahr
€74.7K
Stufe
Mid
Grundgehalt
€74.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
4 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Scalable Capital?

€142K

Neueste Gehaltsangaben
FAQ

The highest paying salary package reported for a Software-Ingenieur at Scalable Capital in Munich Metro Region sits at a yearly total compensation of €116,441. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scalable Capital for the Software-Ingenieur role in Munich Metro Region is €74,656.

Weitere Ressourcen