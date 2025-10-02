Sberbank Risikokapitalgeber Gehälter in Moscow Metro Area

Die durchschnittliche Risikokapitalgeber-Gesamtvergütung in Moscow Metro Area bei Sberbank reicht von RUB 4.05M bis RUB 5.87M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Sberbanks Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung RUB 4.59M - RUB 5.33M Russia Übliche Spanne Mögliche Spanne RUB 4.05M RUB 4.59M RUB 5.33M RUB 5.87M Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 2 weitere Risikokapitalgeber Einträges bei Sberbank um freizuschalten! Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community! 💰 Alle anzeigen Gehälter 💪 Beitragen Dein Gehalt

RUB 13.36M Bezahlt werden, nicht ausgenutzt Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Beitragen

Wie ist der Vesting-Plan bei Sberbank ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Risikokapitalgeber Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel Neuen Titel einreichen