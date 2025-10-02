Die Software-Ingenieur-Vergütung in Saint Petersburg Metro Area bei Sberbank reicht von RUB 1.92M pro year für L7 bis RUB 5.62M pro year für L13. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Saint Petersburg Metro Area beläuft sich auf RUB 3.34M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Sberbanks Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Enthaltene TitelNeuen Titel einreichen
Mobile Softwareentwickler
Frontend-Softwareentwickler
Machine Learning Engineer
Backend-Softwareentwickler
Full-Stack-Softwareentwickler
Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)
Dateningenieur
DevOps-Ingenieur
Site Reliability Engineer
Systemingenieur
Developer Advocate
Forschungswissenschaftler
KI-Ingenieur