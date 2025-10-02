Die Software-Ingenieur-Vergütung in Moscow Metro Area bei Sberbank reicht von RUB 1.85M pro year für L7 bis RUB 6.2M pro year für L14. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Moscow Metro Area beläuft sich auf RUB 3.9M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Sberbanks Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
Enthaltene TitelNeuen Titel einreichen
Mobile Softwareentwickler
Frontend-Softwareentwickler
Machine Learning Engineer
Backend-Softwareentwickler
Full-Stack-Softwareentwickler
Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)
Dateningenieur
DevOps-Ingenieur
Site Reliability Engineer
Systemingenieur
Developer Advocate
Forschungswissenschaftler
KI-Ingenieur