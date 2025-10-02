Unternehmensverzeichnis
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Savills Datenanalyst Gehälter in Greater London Area

Das mittlere Datenanalyst-Vergütungspaket in Greater London Area bei Savills beläuft sich auf £42.9K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Savillss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Median-Paket
company icon
Savills
Data Analyst
London, EN, United Kingdom
Gesamt pro Jahr
£42.9K
Stufe
Senior Data Andy
Grundgehalt
£42.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Jahre im Unternehmen
0 Jahre
Jahre Erfahrung
4 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Savills?

£121K

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Beitragen

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenanalyst bei Savills in Greater London Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £48,483. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Savills für die Position Datenanalyst in Greater London Area beträgt £48,030.

Weitere Ressourcen