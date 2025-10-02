Unternehmensverzeichnis
Satispay
Satispay Software-Ingenieur Gehälter in United States

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in United States bei Satispay beläuft sich auf $51.2K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Satispays Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Median-Paket
company icon
Satispay
Software Engineer
Milan, MI
Gesamt pro Jahr
$51.2K
Stufe
L4
Grundgehalt
$46.4K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4.9K
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
6 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Satispay?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Satispay unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Satispay in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $62,942. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Satispay für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $46,752.

