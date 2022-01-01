Sasken Technologies Gehälter

Unternehmensverzeichnis
Sasken Technologiess Gehaltsbereich reicht von $11,925 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $99,500 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Sasken Technologies. Zuletzt aktualisiert: 10/21/2025

Die bestbezahlte Position bei Sasken Technologies ist Hardware-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $99,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Sasken Technologies beträgt $33,485.

