  • Gehälter
  • Lösungsarchitekt
  • T4
  • Singapore

Lösungsarchitekt Level

T4

Levels bei SAP

  1. T1Associate Architect
  2. T2Architect
  3. T3Senior Architect
Durchschnitt Jährlich Gesamtvergütung
SGD 166,020
Grundgehalt
SGD 173,246
Aktienanteil ()
SGD 5,201
Bonus
SGD 40,700

SGD 211K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
