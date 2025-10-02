Unternehmensverzeichnis
Die Software-Ingenieur-Vergütung in Brazil bei SAP Concur beträgt R$238K pro year für T3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Brazil beläuft sich auf R$186K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für SAP Concurs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
T1
(Einstiegslevel)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Anzeigen 1 Weitere Stufen
R$880K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Was sind die Karrierestufen bei SAP Concur?

Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei SAP Concur in Brazil liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von R$295,754. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei SAP Concur für die Position Software-Ingenieur in Brazil beträgt R$185,964.

Weitere Ressourcen