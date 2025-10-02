Unternehmensverzeichnis
Sanofi
Sanofi Datenwissenschaftler Gehälter in Greater Toronto Area

Das mittlere Datenwissenschaftler-Vergütungspaket in Greater Toronto Area bei Sanofi beläuft sich auf CA$108K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Sanofis Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Median-Paket
company icon
Sanofi
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Gesamt pro Jahr
CA$108K
Stufe
L2-1
Grundgehalt
CA$98.2K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$10.1K
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
2 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Sanofi?

CA$225K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Sanofi in Greater Toronto Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$132,169. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Sanofi für die Position Datenwissenschaftler in Greater Toronto Area beträgt CA$108,282.

Weitere Ressourcen