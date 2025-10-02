Unternehmensverzeichnis
S&P Global
S&P Global Software-Engineering-Manager Gehälter in New York City Area

Das mittlere Software-Engineering-Manager-Vergütungspaket in New York City Area bei S&P Global beläuft sich auf $305K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für S&P Globals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Median-Paket
S&P Global
Senior Director Site Reliability
New York, NY
Gesamt pro Jahr
$305K
Stufe
L14
Grundgehalt
$200K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$100K
Jahre im Unternehmen
10 Jahre
Jahre Erfahrung
15 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei S&P Global?

$160K

Vesting-Zeitplan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei S&P Global unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (16.50% halbjährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (16.50% halbjährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (16.50% halbjährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei S&P Global in New York City Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $465,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei S&P Global für die Position Software-Engineering-Manager in New York City Area beträgt $255,000.

