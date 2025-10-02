S&P Global Software-Engineering-Manager Gehälter in New York City Area

Das mittlere Software-Engineering-Manager-Vergütungspaket in New York City Area bei S&P Global beläuft sich auf $305K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für S&P Globals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Median-Paket S&P Global Senior Director Site Reliability New York, NY Gesamt pro Jahr $305K Stufe L14 Grundgehalt $200K Stock (/yr) $5K Bonus $100K Jahre im Unternehmen 10 Jahre Jahre Erfahrung 15 Jahre

$160K Bezahlt werden, nicht ausgenutzt Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben

​ Tabellenfilter Abonnieren Hinzufügen Vergütung hinzufügen Vergütung hinzufügen

Unternehmen Standort | Datum Hierarchieebene Tag Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen Gesamtvergütung ( USD ) Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus Keine Gehälter gefunden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Benachrichtigungen für neue Gehälter erhalten Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

HR / Recruiting? Erstellen Sie ein interaktives Angebot

Vesting-Zeitplan Haupt 33 % JAHR 1 33 % JAHR 2 33 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei S&P Global unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 16.50 % halbjährlich )

33 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 16.50 % halbjährlich )

33 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 16.50 % halbjährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei S&P Global ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Software-Engineering-Manager Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.